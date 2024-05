Cão é resgatado em árvore no RS: 'Muitos seguem nos telhados'; veja imagens

Só no fim de semana foram mais de 30 animais, entre gatos e cachorros, retirados da água pela corporação piauiense. Eles afirmam ainda que há muitos outros em cima de telhados que precisam de socorro.

São cachorros e gatos que ainda estão em cima do telhado ou mesmo em árvore, que conseguiram nadar e estão ilhados. O Corpo de Bombeiros tem recebido pedidos das ONGs para resgatar esses animais.

Capitão Arlindo Júnior, comandante da operação dos bombeiros do Piauí no RS

Cidade de São Leopoldo (RS) tomado pela água após fortes chuvas Imagem: Digue Cardoso/Prefeitura de São Leopoldo

A Secretaria de Proteção Animal da Prefeitura de São Leopoldo também cadastrou voluntários para um lar temporário destinado aos animais de estimação das famílias atingidas pela enchente.

Além dos cães, o militar diz que ainda há muitas pessoas que não foram resgatadas. No fim de semana, foram 54 famílias retiradas de residências alagadas.