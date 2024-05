O fato de os cetáceos serem um grupo com altas habilidades cognitivas —ou seja, de serem "muito inteligentes"— é conhecido há muito tempo. Seu córtex cerebral tem um número muito alto de convoluções. De fato, no caso específico dos odontocetos (a subordem dos cetáceos que inclui a cachalote), esse número excede o do cérebro humano, embora a espessura de seu córtex cerebral seja menor que a do nosso.