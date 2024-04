Erradicação da poliomielite "não está garantida" e é necessário apoio, diz Bill Gates

No entanto, ainda faltam 1,2 bilhão de dólares no orçamento total de 4,8 bilhões de dólares necessário para a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite (GPEI) até 2026, disse um porta-voz. O dinheiro da Arábia Saudita contribuirá para preencher essa lacuna.

A Arábia Saudita apoia a erradicação da poliomielite há mais de 20 anos, mas o aumento significativo do financiamento ocorre em um contexto de situação “desafiadora”, disse Abdullah Al Moallem, diretor de saúde do Centro de Ajuda Humanitária King Salman, o braço humanitário do reino.

Os casos de poliomielite, uma doença viral que causava paralisia infantil em milhares de crianças todos os anos, diminuíram mais de 99% desde 1988, graças às campanhas de vacinação em massa.

Mas o objetivo de reduzir os casos a zero, especialmente nos dois países onde a forma selvagem do vírus continua endêmica – Afeganistão e Paquistão – tem sido dificultado pela insegurança nas regiões onde muitas crianças continuam sem vacinar.

“Não é garantido que teremos sucesso”, disse Gates à Reuters numa teleconferência online na semana passada. “Sinto que podemos ter sucesso, mas tem sido difícil.”