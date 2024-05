Queda pode ter causado a morte de jovem após deixar sauna, diz delegada

Testemunhas confirmaram que o jovem foi visto na parte de cima um estacionamento, sem roupas. Uma imagem obtida pela polícia mostra Yuri com vida, correndo em direção ao local onde ele foi encontrado depois, sobre o solo e bastante machucado, de acordo com a delegada. Vídeos de câmeras de segurança que mostram a queda de Yuri de um sobrado também estão sendo analisadas pela polícia. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL.

Pedimos complementos no laudo necroscópico para tentar saber o que causou a morte dele, mas até agora nos temos a queda como um fator que causou a morte dele. Não temos imagens, testemunhas, nada que diga que ele foi agredido violentamente antes, e as testemunhas que dizem que ele estava andando sobre os prédios.

Ivalda Aleixo, delegada

Relembre o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um publicitário de 23 anos dado como desaparecido após sair da sauna gay. Ao UOL, o estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz.

Yuri Castro desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22 de abril. O boletim de ocorrência aponta que ele foi resgatado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, também no centro da cidade. A distância entre a sauna e a rua onde o publicitário foi encontrado é de aproximadamente 900 metros.

O jovem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, também no centro. A causa da morte do publicitário foi politraumatismo, conforme mostrou o UOL. O corpo de Yuri foi identificado pela família dele no IML (Instituto Médico Legal) no dia 24 de abril.