Marido após morte de Amália Barros: 'Sonhamos com filhos que nunca teremos'

Sepultamento de Amália ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi Mirim, a cerca de 166 quilômetros de distância de São Paulo.

Deputada estava internada

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada na madrugada do domingo (12) nas redes sociais da parlamentar, que era vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Amália Barros estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde morreu, desde então.

A parlamentar também passou por um procedimento de drenagem de vias biliares. O objetivo era retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado. Horas antes da morte de Amália, a assessoria da parlamentar disse que ela iria passar por uma nova cirurgia no sábado (10), desta vez para tratar de complicações no fígado.