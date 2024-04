Papa Francisco visita Veneza e diz que seu trabalho não é fácil

Francisco dirigiu-se então a um grupo de jovens venezianos em frente à basílica de Santa Maria della Salute, pedindo a eles para que não passem a vida colados aos seus smartphones, mas sim ajudem os outros.

“Se sempre nos concentrarmos em nós mesmos, nas nossas necessidades e no que nos falta, sempre voltaremos ao ponto de partida, chorando por nós mesmos com a cara triste”, disse ele.

PONTE FLUTUANTE

A visita a Veneza foi a primeira viagem do papa para além de Roma desde uma breve viagem à França em setembro passado. Ele deveria ir aos Emirados Árabes Unidos em dezembro, mas desistiu após contrair uma gripe e retirou-se inesperadamente de uma procissão da Sexta-Feira Santa em março "para preservar sua saúde".

Uma dolorosa doença no joelho torna difícil o ato de andar e, neste domingo, ele usou regularmente uma cadeira de rodas, com o canal de notícias do Vaticano cortando a imagem sempre que ele recebia ajuda para se sentar em uma cadeira para fazer um discurso ou em seu carrinho de golfe branco.

Para permitir que o papa chegasse com facilidade à Praça de São Marcos, no coração de Veneza, os trabalhadores ergueram uma ponte flutuante sobre o Grande Canal, pela qual ele foi conduzido, observado por centenas de espectadores em terra, em barcos e gôndolas.