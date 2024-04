Primeira-ministra italiana anuncia candidatura às eleições da União Europeia

"Queremos fazer na Europa o que fizemos na Itália... criar uma maioria que reúna as forças de centro-direita e enviar a esquerda para a oposição", disse Meloni aos seus entusiasmados correligionários durante conferência do partido na cidade costeira de Pescara.

Meloni, cujo partido tem raízes no grupo fascista de Benito Mussolini, apoiou a saída da Itália da zona do euro quando estava na oposição e a sua eleição em 2022 suscitou preocupações em algumas capitais europeias.

No entanto, ela seguiu uma linha amplamente pró-europeia e ortodoxa no cargo, especialmente em questões de política externa, como Ucrânia e Oriente Médio.

O seu partido é o mais popular da Itália, com 27% de apoio, segundo sondagens recentes, à frente do Partido Democrático (PD), da oposição, com cerca de 20%, e do Movimento 5 Estrelas, de tendência esquerdista, com 16%.

(Reportagem de Giulia Segreti)