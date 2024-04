Candidata da oposição parte para o ataque contra governista em debate presidencial no México

Por Stephen Eisenhammer e Diego Oré

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A principal candidata da oposição à Presidência do México, Xóchitl Gálvez, chamou sua rival, a favorita e indicada governista Claudia Sheinbaum, de "a candidata das mentiras" durante um debate no domingo e a desafiou a beber uma garrafa de água da cidade que ela governava.

O ataque de Gálvez, que representa uma coalizão de três partidos de oposição, ocorre no momento em que as mais recentes pesquisas de opinião mostram que ela está tendo dificuldades em ganhar impulso a cinco semanas da eleição de 2 de junho.