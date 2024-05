Voluntária no RS: 'A gente já está perdendo um pouco da esperança'

As fortes chuvas voltaram ao Rio Grande do Sul e o nível da Lagoa dos Patos já subiu 30 cm em 48 horas, chegando na marca histórica de 1941. "A gente já está perdendo um pouco da esperança assim", diz a voluntária Adrissa Bender em entrevista ao UOL News nesta quinta-feira (16).

Moradora de São Leopoldo, sua cidade vai ganhar uma "cidade provisória". O governo gaúcho planeja contratar uma empresa para que essas cidades temporárias sejam instaladas também em Porto Alegre, Canoas e Guaíba. Objetivo é abrigar 77 mil desabrigados. Já são 151 mortos pela tragédia e mais de 800 feridos em todo estado.