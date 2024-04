Onda de calor no sudeste asiático fecha escolas e dispara alertas de saúde

No último mês, 30 pessoas morreram de insolação, segundo dados do Ministério da Saúde da Tailândia.

As temperaturas máximas medidas em várias partes do norte e centro do Vietnã variaram de 40,2 a 44,0 graus Celsius, informou a agência no domingo, acrescentando que as temperaturas não diminuirão até quarta-feira.

O departamento meteorológico da Malásia emitiu alertas de clima quente no domingo para 16 áreas que registraram temperaturas entre 35 e 40 graus por três dias consecutivos.

Um total de 45 casos de doenças relacionadas ao calor foi relatado no país até 13 de abril, informou o Ministério da Saúde, sem especificar quando começou a rastrear os casos. Foram registradas duas mortes devido à insolação, informou o ministério em um comunicado.

Na vizinha de Cingapura, o serviço meteorológico disse que as temperaturas do país poderiam subir mais em 2024 do que no ano passado, que foi o quarto ano mais quente de Cingapura desde que os registros começaram em 1929.

Enquanto isso, as temperaturas mais altas no país mais populoso do Sudeste Asiático, a Indonésia, estão provocando um aumento nos casos de dengue, chegando a 35.000, contra 15.000 no ano anterior, informou o Ministério da Saúde.