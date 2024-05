Com enchentes no RS, Canoas tem 'mar de botijões de gás' flutuando

Não param de cair na internet imagens chocantes nas enchentes no Rio Grande do Sul. A Copa Energia, empresa de distribuição de gás de cozinha, divulgou uma foto de um mar de seus botijões boiando, mostrando como estão sendo feitas as barreiras de contenção de seus materiais.



A reportagem do UOL entrou em contato com a Copa Energia e, por nota, a empresa afirmou que a unidade de Canoas, ao lado do Rio Jacuí, sofreu um alagamento parcial na área onde eram armazenados recipientes de transporte de GLP que estavam vazios.

Equipes especializadas foram acionadas e barreiras de contenção foram instaladas e está sendo mantido o monitoramento da segurança do local, diz a nota.

A empresa diz estar "vigilante com a situação das suas instalações e cuidando dos seus colaboradores, enfrentando os desafios com união e apoiando o Estado do Rio Grande do Sul."