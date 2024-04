Xi visitará França, Sérvia e Hungria para estreitar laços com a UE

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, visitará França, Sérvia e Hungria entre 5 e 10 de maio, sua primeira viagem à Europa em cinco anos, com o objetivo de impulsionar os laços com a União Europeia, à medida que as tensões aumentam na Europa com a segunda maior economia do mundo.

As relações bilaterais com a França tem mantido um sólido impulso e os dois países têm tido discussões estratégicas e cooperado de forma prática, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lin Jian, ao discutir a visita de Xi à França.

"É hora de elevar a parceria estratégica abrangente entre a China e a França a um novo patamar e dar um novo impulso ao desenvolvimento saudável das relações China-UE, para fazer novas contribuições à paz, estabilidade, desenvolvimento e progresso mundiais", disse Lin em uma coletiva de imprensa.