Polícia prende suspeitos de furtar celulares em mercados e shoppings do DF

A polícia do DF fez hoje a Operação Ligeirinhas contra um grupo suspeito de furtar celulares em shoppings e supermercados de bairros nobres de Brasília.

O que aconteceu

Grupo tinha modus operandi. Uma das mulheres distraía a vítima enquanto outras duas tentavam pegar o celular do interior da bolsa, de forma sorrateira, segundo a polícia.

Maioria das vítimas deixava a bolsa com o celular dentro do carrinho de compras. No DF, entre os dias 27 e 28 de janeiro, foram registrados 13 furtos nas regiões administrativos do Lago Norte, Asa Norte, Guará e Águas Claras.