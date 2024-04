Zelenskiy pede maior velocidade em fornecimento de armas durante visita de chefe da Otan

Por Pavel Polityuk e Andrew Gray

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que armas vitais fornecidas pelos Estados Unidos estavam começando a chegar ao país em pequenas quantidades, mas pediu que as entregas sejam mais rápidas, à medida que as forças russas estavam tentando tirar vantagem da situação.

Zelenskiy disse em uma coletiva de imprensa conjunta em Kiev, ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, que a situação no campo de batalha dependia diretamente da velocidade do fornecimento de munição para a Ucrânia.