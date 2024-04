Democratas da Câmara dos EUA não apoiarão moção para destituir presidente da Casa

Por Moira Warburton e Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não apoiarão uma moção para destituir o presidente da Casa, o republicano Mike Johnson, se ela for votada, disse o líder da minoria, Hakeem Jeffries, em um comunicado nesta terça-feira.

Johnson está enfrentando ameaças de uma moção para tirá-lo da cadeira de presidente da Câmara -- a mesma manobra legislativa que fez com que o presidente da Câmara republicano Kevin McCarthy fosse destituído do cargo pela primeira vez na história dos EUA no ano passado -- pela deputada Marjorie Taylor Greene, uma republicana de extrema-direita que está descontente com o fato de o Congresso ter aprovado uma ajuda à Ucrânia.