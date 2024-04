Justiça do México solta irmão de traficante "El Mencho" da prisão, diz Ministério da Segurança

Por Raul Cortes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Justiça do México soltou da prisão Abraham Oseguera, irmão do traficante mexicano Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, chefe do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), informou o Ministério de Segurança mexicano nesta terça-feira.

Oseguera, também conhecido como “Don Rodo”, fora detido em 21 de abril por soldados do Exército trabalhando com a Guarda Nacional em Autlán de Navarro, em Jalisco, no que as autoridades exaltaram como um grande golpe contra o crime organizado.