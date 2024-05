Dezenas de milhares de colombianos marcham em apoio às reformas de Petro

BOGOTÁ (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas marcharam nas maiores cidades da Colômbia nesta quarta-feira, em apoio a reformas propostas pelo presidente Gustavo Petro que, segundo ele, atacarão a desigualdade no país.

As propostas têm enfrentado dificuldades para conseguir passar no Congresso.

Essas foram as mais recentes de uma série de manifestações convocadas pela oposição contra as reformas, apontadas como prejudiciais à economia, e por Petro, o primeiro líder de esquerda do país, que é favorável às mudanças.