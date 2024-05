Governo Lula anuncia Pix de R$ 5.100 para famílias afetadas no RS

A pedido de Lula, novo saque do FGTS foi liberado no valor de até R$ 6.220. Nessa caso, a liberação do saque vale para locais atingidos pelas enchentes, em situação de calamidade ou emergência. A lei prevê que o FGTS pode ser sacado com intervalo mínimo de 12 meses. Como a liberação havia sido feita também nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro passado, as pessoas ficariam impedidas de fazer um novo saque. Esse novo saque foi um pedido de Lula, disse Rui Costa.

Antecipação do Bolsa Família e inclusão de mais famílias no programa. Segundo o chefe da Casa Civil, um pagamento será feito na próxima sexta-feira (17). Também serão incluídas 21 famílias no Bolsa Família a partir deste mês.

Calendário de pagamento do abono salarial foi antecipado. O pagamento costuma ser feito no aniversário dos beneficiados, mas foi antecupado. Também foram liberadas duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já recebe o benefício.

A restituição do IR será antecipada para os gaúchos. Em 31 de maio, sai o lote da restituição do Imposto de Renda para todos os gaúchos que declararam. Essa medida já havia sido anunciada pelo governo na semana passada, mas não havia uma data exata.

Beneficiários do Minha Casa Minha Vida não precisarão pagar dívida de financiamento por seis meses. Para novos contratos de financiamento, o governo vai abrir carência de 180 dias.

Paulo Pimenta acompanhará ações no RS

Paulo Pimenta será autoridade federal para representar a União no RS. O cargo será criado via MP (Medida Provisória) e terá nível ministerial. O nome do novo órgão será Secretaria Extraordinária da Presidência da República Para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.