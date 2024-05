Rússia diz que expulsou Exército ucraniano de 547 km² de território este ano

"Nas últimas duas semanas, as Forças Armadas russas libertaram os assentamentos de Novobakhmutivka, Semenivka e Berdychi na República Popular de Donetsk", declarou ele, referindo-se ao nome que a Rússia usa para uma das quatro regiões anexadas.

O principal comandante da Ucrânia disse no domingo que as tropas de Kiev, em menor número, haviam recuado para novas posições a oeste de três vilarejos no front oriental.

Moscou disse em setembro de 2022, sete meses depois de enviar tropas para a Ucrânia, que havia incorporado quatro regiões ucranianas - Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia - em seu próprio território soberano, apesar de não controlar totalmente nenhuma delas.

A Ucrânia afirmou que a medida foi uma apropriação ilegal de terras e que planeja expulsar todos os soldados russos de seu território, inclusive da Crimeia, que Moscou anexou em 2014.

A Rússia controla cerca de 18% da Ucrânia - no leste e no sul - e vem ganhando terreno desde que a contraofensiva de Kiev em 2023 não conseguiu fazer nenhuma incursão séria contra as tropas russas bem entrincheiradas.

(Reportagem da Reuters)