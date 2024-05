Buffett sobe ao palco em reunião da Berkshire, faz homenagem a Munger e reduz participação na Apple

Foi a primeira reunião de acionistas desde que Charlie Munger, amigo de longa data, sócio e contraste de Buffett, morreu em novembro aos 99 anos. Em um vídeo antes da reunião, a Berkshire fez uma homenagem a Munger mostrando fotos de Omaha de 1924 e imagens de Buffett e Munger ao longo dos anos.

Munger era conhecido por suas respostas lacônicas e mordazes às avaliações muitas vezes longas de Buffett sobre a Berkshire, a economia, Wall Street e a vida.

"Os pensamentos arquitetônicos de Charlie levaram à Berkshire Hathaway de hoje em dia", afirmou Buffett, no vídeo. Seu projeto, disse, "permanece além da sua vida e continuará vivo muito além da minha".

Antes da reunião, a Berkshire divulgou lucros no primeiro trimestre que mostraram que sua pilha de dinheiro aumentou para 189 bilhões de dólares até 31 de março, enquanto sua participação na Apple diminuiu. Com base nas mudanças no preço dos papéis da Apple, parece que a Berkshire vendeu 13% de suas ações da empresa no trimestre.

Buffett elogia há muito tempo a liderança da fabricante do iPhone e seu domínio do mercado. Alguns investidores expressaram preocupação que a Apple se tornou uma parte grande demais do portfólio de investimento da Berkshire. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, estava na plateia na reunião deste sábado.

"O objetivo da Berkshire... é aumentar os lucros operacionais", disse Buffett, ao iniciar a reunião com uma análise dos lucros do primeiro trimestre.