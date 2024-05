Catar avalia futuro do gabinete do Hamas em Doha e seu papel em mediação

O Catar afirmou no mês passado que está reavaliando seu papel como mediador em negociações indiretas entre Israel e Hamas, citando preocupações de que seus esforços estavam sendo minados por políticos tentando marcar pontos.

"Se o Catar não estiver mediando, eles não verão sentido em manter o gabinete político. Então essa é uma parte da reavaliação", afirmou a autoridade, falando sob condição de anonimato.

A autoridade não sabia se o Hamas seria convidado a deixar Doha se o governo do Catar decidir fechar o gabinete do grupo. No entanto, a autoridade afirmou que a revisão do Catar seria influenciada por como Israel e Hamas agirão durante as negociações em andamento.

Em uma reportagem na sexta-feira, o Washington Post citou uma autoridade não identificada dos Estados Unidos afirmando que Washington havia dito a Doha para expulsar o Hamas se o grupo continuar rejeitando um acordo de cessar-fogo com Israel.

Negociadores do Hamas chegaram ao Cairo neste sábado para negociações mais intensas sobre uma possível trégua em Gaza, pela qual alguns reféns seriam devolvidos a Israel, disse uma autoridade do Hamas à Reuters.

