RS: Tragédia põe Leite em saia justa, entre apoio de Lula e aceno à direita

Menos de duas semanas depois, ele disse em coletiva de imprensa que o plano de reconstrução não deve se restringir à participação do Estado. "Plano Marshall não é o nome para a realidade que nós temos. Por isso que estamos trabalhando no Plano Rio Grande", disse ele, mencionando o papel da iniciativa privada.

Empresários na reconstrução. Para o governador gaúcho, o plano Rio Grande não seria apenas do governo do estado. "Nós queremos que engaje o setor privado, a sociedade civil, o governo do estado, as prefeituras, o governo federal em torno de um grande plano de reconstrução", disse.

Uma crise como essa é uma oportunidade para reconhecer a necessidade de união de um povo. Vou cumprir meu papel e minha missão nos dois próximos anos de reerguer o Rio Grande do Sul a partir do maior desastre ocorrido no Brasil.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

O Estado mínimo defendido por ele [Eduardo Leite] sucateia as estruturas. Se ele tivesse promovido mudanças como a atualização do plano de enchentes e outras, o Estado teria condições diferentes para enfrentar a tragédia.

Fernanda Melchionna, deputada federal (PSOL-RS)

Leite, Lula e guerra de egos

O desastre climático no estado gaúcho tem feito Leite trabalhar lado a lado com o governo federal. Na quarta-feira (15), Leite esteve ao lado de Lula durante o anúncio de uma transferência de R$ 5.100 para as famílias afetadas pelas enchentes. Durante o evento, o presidente chegou a dizer que "disputaria umas dez eleições", dando um tom político que Leite parece ter ignorado.