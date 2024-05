Jornalistas de TV estatal italiana fazem greve por interferência do governo

"Sempre lutamos contra todos os esforços para amordaçar a liberdade de expressão, mas quero deixar claro que o que vem acontecendo nos últimos meses não tem precedentes", disse Vittorio di Trapani, jornalista da RAI e chefe da Federação Nacional de Imprensa Italiana (FNSI).

A RAI rejeitou as queixas, acusando os sindicatos de fazerem uma greve com motivação política e dizendo que a empresa não havia imposto nenhuma censura à sua equipe.

Apesar da greve, os principais programas de notícias na hora do almoço nos dois principais canais de TV da RAI foram ao ar normalmente, enquanto o canal de notícias RAI24 transmitia uma programação pré-gravada.

A questão da censura chegou às manchetes no mês passado, quando um monólogo do escritor Antonio Scurati, programado para coincidir com as comemorações do fim do regime fascista em 1943, foi abruptamente cancelado pela RAI.

Scurati, que escreveu obras históricas sobre o ditador italiano Benito Mussolini, havia usado a peça para criticar o partido de Meloni por não repudiar suas raízes pós-fascistas.

Representantes da RAI e Meloni negaram ter censurado o monólogo. Buscando acalmar a polêmica, a primeira-ministra publicou posteriormente o trecho em sua própria página no Facebook.