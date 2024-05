Em meio a improviso, gaúchos resistem à tragédia: 'Difícil, mas vai passar'

Quando o avião finalmente pousou em solo gaúcho, os passageiros esqueceram o atraso do voo, e aplaudiram o piloto. O tempo estava ensolarado, mas foi possível sentir gotas de chuva — o que causou apreensão a quem acompanha os reflexos da catástrofe que afetou mais de 2,3 milhões de gaúchos, deixando ao menos 155 mortos e 94 desaparecidos. Em uma haste, era possível ver três bandeiras: do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Caxias do Sul, como símbolo de uma tragédia que tem conectado todo o país aos gaúchos.

Após passar de carro pela serra e chegar na região metropolitana de Porto Alegre, o cenário era de destruição. A fúria da água levou trechos de estradas, casas e vidas às margens da BR-116 — ainda há carros parcialmente submersos e pertences boiando. Mas a tragédia não fez com que os gaúchos sucumbissem.

No acostamento da rodovia em São Leopoldo, havia três barracas onde se abrigavam moradores do bairro Scharlau que perderam o pouco que tinham. Sentados em cadeiras de plástico, observavam o deslocamento dos carros de um lado. De outro, a água parada da enchente que inundava as casas da região — ainda que a chuva tivesse dado uma trégua.

Jair de Oliveira está acampado ao lado da BR-116, em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Estavam ali nas barracas há mais de dez dias, dependendo da contribuição de voluntários, com comida e mantimentos.