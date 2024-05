Predador, peixe-leão já se reproduz no litoral do país e assusta cientistas

O laboratório dela está pesquisando o porquê da velocidade de crescimento estar aparentemente maior em relação à população original.

O que é bastante assustador é a velocidade com que essa espécie invadiu principalmente a região do Nordeste. Temos trabalhos indicando que a velocidade de invasão na região Nordeste é muito mais elevada do que a passagem do peixe do Caribe para a região Norte.

Nidia Fabré

Peixe-leão manuseado para análises na Ufal Imagem: Arquivo pessoal

Uma das hipóteses mais prováveis para a boa adaptação, diz, são os ambientes recifais do litoral nordestino, que podem servir de habitat e plataforma de conexão para que espécies possam chegar na região rapidamente.

Outra faceta da pesquisa tenta saber se os peixes da região Norte são os mesmos achados no Nordeste. "Estamos fazendo estudos para saber se nós temos subgrupos de indivíduos dentro da área de invasão", explica Nidia.

Independentemente de haver ou não subgrupos, ela diz que o peixe-leão tem causado estragos por onde passa.