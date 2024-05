'Penso que posso fazer mais': cansaço e culpa afetam voluntária no RS

No caminho para outro ponto onde ainda havia pessoas ilhadas, o grupo viu uma reunião de homens, mulheres e crianças em um prédio de condições precárias na avenida Farrapos. Pareciam estar entre 20 pessoas. Sob argumento de que iria examiná-los, Lígia conseguiu superar a resistência e entrar no local. "Estava sem equipamento algum para examinar, estava só 'de corpo'", relata.

Local em que estava grupo de 30 pessoas convencido a ser resgatado por Lígia Imagem: Arquivo pessoal

Um disse que só iria sair se pudesse levar os oito cachorros que tinha. Outros apontavam medo de que mulheres e crianças sofressem abusos em abrigos. Para levar todos juntos, foi necessário retornar para a base, no shopping, e voltar com cerca de 40 veículos entre barcos e botes.

O convencimento foi difícil, mas Lígia colocava em prática aquilo que aprendeu enquanto médica além da técnica, o acolhimento humano. Entre longa conversa e brincadeira com as crianças, ela contou com as parceiras que se tornaram amigas: Vanessa Costa e Suzete Dreher, respectivamente psicóloga e enfermeira

"Falamos que tínhamos lugares para todos. Depois vimos que eram, na verdade, 30. Tínhamos que dar um jeito. E foram todos juntos para o abrigo", conta orgulhosa.

Esforço saiu da água e foi para abrigos

Com menos resgates, a estrutura montada no shopping foi desmobilizada. Antes, Lígia tinha atendido uma gestante apenas com um colchão e uma tenda, enquanto lá havia sido montado um local próprio com remédios e mais cuidados.