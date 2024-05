Conflitos irrompem em manifestação pró-palestinos na Grécia

ATENAS (Reuters) - Polícia e manifestantes entraram em confronto durante uma protesto pró-palestinos no centro de Atenas nesta terça-feira, um dia depois de o Exército israelense lançar uma operação por terra e por ar em parte da região leste de Rafah, na Faixa de Gaza.

Mais de 300 pessoas carregando bandeiras palestinas e cartazes com os dizeres “Tire as mãos de Rafah” se reuniram em torno do prédio do Parlamento na capital grega.

“Estamos aqui em solidariedade e sempre responderemos ao chamado palestino (por solidariedade)”, disse o manifestante Antonis Davanellos, aposentado de 60 anos.