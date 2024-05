Posse de Magda Chambriard põe em xeque Marina Silva no governo

Chambriard expressou uma preocupação do presidente da República. Lula avalia que será fundamental, até para a sobrevivência de seu governo, a exploração de novas fontes de petróleo descobertas no litoral norte do país — como a da foz do rio Amazonas, na margem equatorial — e na região Sul, na bacia de Pelotas.

Na primeira entrevista coletiva de imprensa após a posse, ela revelou o bordão do governo para o setor petrolífero, que não agrada muito aos ecologistas: "Deu lucro? Queremos".

Chambriard defendeu as vantagens de se ampliar a capacidade de refino no Brasil, inclusive com a recompra de refinarias privatizadas. "O refino agrega valor. Enquanto agregador de valor, nos interessa", disse.

Também citou expressamente a produção na foz do Amapá:

"Superamos grandes desafios no pré-sal e todos ficaram satisfeitos com o retorno, garantindo qualidade e royalties para estados e municípios. Hoje o petróleo é crucial para o Rio de Janeiro e esperamos que ele seja crucial também para o Amapá."

Por tudo isso o Planalto avalia que se o Ministério do Meio Ambiente insistir em impedir a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, na altura do Amapá, ou mesmo no Litoral Sul, Lula terá que decidir se fica com Marina, ou se fica com seu governo.