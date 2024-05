Netanyahu e Putin: serial killers que os tribunais não conseguem parar

Agora, no TPI, o procurador Khan requereu as prisões preventivas, por crimes de guerra e contra a humanidade, do premiê Netanyahu.

Num mesmo espectro e em face do ataque terrorista de 7 de outubro, requereu as prisões dos três principais líderes do Hamas: Yahya Sinwar (autor e executor do plano terrorista, segundo a investigações), Ismail Hanyeh (articulador político e residente no Catar) e Mohammed Deif, coordenador militar apelidado de "Fantasma".

O universo é um só, ou seja, a guerra Israel x Hamas. O pedido do procurador gerou reações e diversionismos. Os crimes consumaram-se e os protestos são emocionais e não técnicos-jurídicos.

Acontece, no entanto, que o procurador Khan, ao colocar todos num mesmo saco, gerou, em Israel, uma solidariedade de políticos de oposição a Netanyahu. Khan conseguiu fortalecer o enfraquecido Netanyahu, que tinha até prazo, dado pelo opositor Benny Gantz, para definir a data do fim da guerra e um plano para Gaza.

Ora, os crimes de responsabilidade de Netanyahu e do seu ministro da defesa, Yoav Gallant, são individualizados pelo procurador. De outra parte, e de se acrescentar o terrorismo, as individualizações existem relativamente aos três líderes terroristas do Hamas.

No irresponsável bombardeio a Rafah, com 40 mortes, Netanyahu aponta como acidental a tragédia decorrente. A meta seriam terrorista do Hamas. Isso não o isenta criminalmente.