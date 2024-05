Senado aprova projeto de calamidade no RS que facilita repasses federais ao Estado

O governo federal, por sua vez, deve anunciar a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União até 31 de dezembro, disse à Reuters uma fonte do governo nesta terça-feira, o que poderá resultar em uma economia de 3,5 bilhões de reais para o Estado.

Equipes de resgate continuavam as buscas nesta terça-feira por pessoas que permanecem isoladas devido às enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul, com ao menos 95 mortos e 131 desaparecidos, enquanto sobreviventes enfrentam escassez de alimentos e suprimentos básicos.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, 401 de 497 municípios gaúchos foram afetados pelos eventos climáticos, com mais de 159 mil pessoas desalojadas, sendo 48 mil em abrigos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)