RS: Desastre foi como "bomba que explodiu de hora para outra", diz Leite

Além do atendimento às vítimas e o monitoramento da infraestrutura, a comunicação é um desafio. Ele foi alvo de críticas por ter afirmado que sentia receio de as doações terem impacto negativo no comércio local. "Nem sempre na hora de se manifestar você vai conseguir fazer isso com clareza, de forma que as pessoas entendam, e tem todo o componente político envolvido", disse ele. "Aquela minha manifestação dizia que quem quer doar poderia ajudar duplamente, poderiam ajudar pequenos comerciantes."

Comunicação é sempre um milagre em qualquer circunstância. Quando uma pessoa fala e a outra entende um milagre acontece. Queria pedir desculpas porque a culpa é minha de não conseguir fazer as pessoas entenderem.

Incentivos para mudanças ambientais

Leite defendeu incentivos para mudanças ambientais. "Você não aperta um botão e muda como a sociedade se organiza, como as pessoas trabalham. Precisa criar incentivos, não basta sair proibindo o que é ruim para o meio ambiente, tem que criar estímulos que direcionam para o caminho correto."

Criticado pelas quase 500 mudanças que fez em normas ambientais, o governador disse que não há relação direta entre as alterações legislativas e as chuvas. Em 2020, a Assembleia do Rio Grande do Sul aprovou um novo código ambiental que alterou 480 normas ambientais. "Eram necessários ajustes de processos e procedimentos nas normas ambientais. Aqueles que querem usar isso para uma crítica não basta", disse.