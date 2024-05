Ucrânia atinge depósito de petróleo em cidade controlada pela Rússia, diz líder local

(Reuters) - Forças ucranianas atacaram na noite desta terça-feira um depósito de armazenamento de petróleo e provocaram um grande incêndio, ferindo cinco pessoas nos arredores da cidade controlada pela Rússia de Luhansk, no leste da Ucrânia, disse o líder da região.

"Tarde da noite, o inimigo fez um ataque à pacífica cidade de Luhansk, bombardeando um depósito de armazenamento de petróleo na periferia da cidade", escreveu no Telegram Leonid Pasechnik, chefe da República Popular de Luhansk, indicado pela Rússia.

Mais tarde, ele informou que cinco funcionários do depósito foram levados ao hospital. Todas as unidades da divisão local do Ministério de Emergências da Rússia foram mobilizadas para apagar o fogo e manter seguros os edifícios próximos.