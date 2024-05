Avaliações positiva e negativa do governo Lula ficam empatadas em 33%, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - Há um empate entre as avaliações positiva e negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 33% vendo o governo favoravelmente, mesmo percentual daqueles que têm visão oposta, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira.

De acordo com o levantamento, os que veem o governo de maneira positiva são 33%, contra 35% na pesquisa anterior em fevereiro, ao passo que também 33% enxergam-no de forma negativa, ante 34%. Os que veem o governo como regular são 31%, ante 28%, apontando para uma divisão entre os entrevistados na avaliação do governo.

A visão dividida também aparece na aprovação do trabalho que Lula vem realizando, mas neste caso com uma leve vantagem a favor do presidente. De acordo com o levantamento da Quaest, encomendado pela Genial Investimentos, 50% aprovam o trabalho de Lula, contra 51% em fevereiro, enquanto 47% desaprovam, ante 46%.