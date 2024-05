RS tem quase 159 mil desalojados por alagamentos; governo pede que pessoas não voltem para casa

Por Leonardo Benassatto e Amanda Perobelli

ELDORADO DO SUL/PORTO ALEGRE (Reuters) - As fortes chuvas que mataram ao menos 95 pessoas desde a semana no Rio Grande do Sul tiveram impacto em mais de 80% dos municípios do Estado, com quase 159 mil desalojados, disse a Defesa Civil gaúcha nesta quarta-feira, alertando que as pessoas que foram resgatadas ainda não devem retornar para suas casas, pois o solo segue encharcado e há previsão de mais chuvas.

O balanço da Defesa Civil gaúcha divulgado nesta manhã manteve em 95 o total de mortos até o momento, mas este número tende a aumentar, já que 128 pessoas seguem desaparecidas e as autoridades ainda investigam se quatro mortes registradas nos últimos dias têm relação com a catástrofe climática.