Cuba pode precisar importar açúcar; indústria do rum fica pressionada

Cuba produziu 350.000 toneladas na última safra e, embora alguns moinhos de açúcar permaneçam abertos, as produções caem drasticamente em maio, com o início do clima quente e úmido e as chuvas de verão.

“Isso significa que teremos que importar e, claro, menos açúcar significa que haverá menos xarope e álcool para várias indústrias e, claro, rum”, disse o economista cubano Omar Everleny.

A ilha comunista do Caribe já foi a maior exportadora de açúcar do mundo. Cuba produziu 8 milhões de toneladas de açúcar bruto em 1989, antes do colapso de sua antiga benfeitora, a União Soviética, provocar um declínio.

Everleny disse que dados do governo divulgados nesta semana mostraram que a produção de álcool à base de cana-de-açúcar usado para vários produtos, de rum a remédios, caiu mais de 50% desde 2019, como a maior parte da produção desde novas sanções rígidas dos EUA e da pandemia de Covid-19, que destruiu os ganhos em moedas estrangeiras do país dependente de importações e deu início a uma exaustiva crise econômica que dura até hoje.

Historicamente, Cuba consumiu 700.000 toneladas de açúcar anualmente e exportou o resto.

(Reportagem de Marc Frank)