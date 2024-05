Forças israelenses se reúnem perto de Rafah; EUA ameaçam suspender envio de armas

Por Nidal al-Mughrabi e Mohammad Salem e Jarrett Renshaw

CAIRO/RAFAH, Faixa de Gaza/WASHINGTON (Reuters) - As forças israelenses concentraram tanques e abriram fogo perto de áreas construídas de Rafah na quinta-feira, disseram moradores, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu reter armas de Israel se suas forças lançarem uma grande invasão na cidade do sul de Gaza.

Enquanto as negociações de cessar-fogo continuavam no Cairo, os grupos militantes palestinos Hamas e Jihad Islâmica disseram que seus combatentes atacaram as forças israelenses na periferia leste de Rafah, disparando foguetes antitanque e morteiros contra as posições israelenses.