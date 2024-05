Lula diz que governo espera anunciar acordo sobre dívida do RS na próxima 2ª

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o governo federal espera anunciar na próxima segunda-feira um acordo sobre a dívida do Rio Grande do Sul com a União para que seja dada "tranquilidade ao Estado".

Em evento de anúncio de medidas federais voltadas ao Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto, Lula indicou que o governo também pretende anunciar, na terça-feira, mais medidas de atendimento às pessoas físicas do Estado, devastado por enchentes que mataram ao menos 107 pessoas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu mais cedo que os pagamentos da dívida do Estado sejam suspensos imediatamente pelo "maior prazo possível".