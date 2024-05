Partido Trabalhista britânico tem vantagem de 30 pontos sobre conservadores, mostra pesquisa

Essa é a primeira pesquisa desde que as eleições locais e para prefeito na semana passada infligiram grandes derrotas aos conservadores.

Uma pesquisa anterior do YouGov/Times, publicada em 2 de maio, apontava os trabalhistas com uma vantagem de 26 pontos.

As pesquisas têm dado aos trabalhistas uma vantagem de cerca de 20 pontos sobre os conservadores, antes da eleição que Sunak disse que espera convocar no segundo semestre do ano.

Os conservadores estão no governo, seja em coalizão ou sozinhos, desde 2010, com um mandato marcado em grande parte pela votação para deixar a União Europeia e pelo escândalo sobre a forma como lidaram com a crise da Covid.

Nesse período, o país teve cinco primeiros-ministros diferentes.

