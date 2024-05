'Leão Adormecido' matou 25 mil: conheça 10 vulcões ativos da América do Sul

O vulcão Nevado del Ruiz, no oeste da Colômbia, é lembrado pela tragédia na desaparecida cidade de Armero, em novembro de 1985, quando sua erupção provocou uma avalanche e deixou cerca de 25 mil mortos.

Um dos 25 vulcões ativos e monitorados que existem no país, o vulcão alcança quase 5.400 metros de altitude e é um dos muitos no "Cinturão de Fogo" do Pacífico. Apelidado de "Leão Adormecido", o Nevado del Ruiz entrou em atividade no final de 1986 após décadas de silêncio.

Cotopaxi - Equador

O vulcão Cotopaxi Imagem: Getty Images/iStockphoto

Localizado no centro andino do Equador e com 5.897 metros de altitude, o Cotopaxi voltou a ficar ativo em 2015, após ter se mantido adormecido durante 138 anos.

Ele é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, devido à frequência de suas erupções, ao seu estilo eruptivo, ao relevo, à cobertura glacial e à quantidade de pessoas potencialmente expostas a suas ameaças, segundo o Serviço Nacional de Gestão de Riscos.