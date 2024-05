Zelenskiy substitui chefe de operações especiais pela segunda vez em seis meses

Desde 2014, Trepak tem participado ativamente das operações de defesa no leste da Ucrânia contra os separatistas apoiados pela Rússia. Ele estava envolvido na liderança do esforço para repelir o ataque russo ao aeroporto de Donetsk, uma das maiores operações na época.

A cadeia de comando das Forças Armadas ucranianas foi alterada em diferentes níveis desde fevereiro, quando Zelenskiy substituiu seu principal comandante, Valeriy Zaluzhnyi, pelo então comandante das forças terrestres, Oleksandr Syrskyi, em uma grande mudança.

Na ocasião, Zelenskiy disse que uma nova liderança militar estava assumindo o controle das Forças Armadas e prometeu "reiniciar" o sistema, trazendo comandantes experientes que entendiam as necessidades diárias das tropas.

A mudança ocorre em um momento incerto para a Ucrânia, com as tropas russas começando a avançar no leste, aproveitando a escassez de mão de obra ucraniana no front de batalha, bem como a diminuição dos estoques de projéteis de artilharia.

Em um decreto separado na quinta-feira, Zelenskiy também renomeou Dmytro Hereha como comandante das forças de apoio do Exército, cargo do qual ele foi demitido sem qualquer explicação em março.

Lupanchuk foi nomeado para liderar as forças especiais em novembro passado, após a súbita demissão de seu antecessor Viktor Horenko.