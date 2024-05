Portugal vai construir novo aeroporto em Lisboa após anos de indecisão

LISBOA (Reuters) - Portugal construirá um novo aeroporto internacional no município de Alcochete, do outro lado do rio Tejo a partir de Lisboa, anunciou o primeiro-ministro Luis Montenegro nesta terça-feira, após décadas de idas e vindas sobre o local.

O novo aeroporto será construído no local de um campo de aviação militar em Alcochete, cerca de 40 km a leste de Lisboa, e deverá estar pronto em 2034. A localização foi a preferida por uma comissão técnica independente, que estudou vários locais possíveis.

O novo aeroporto substituirá o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, próximo ao centro da cidade, mas o aeroporto atual será ampliado enquanto o novo aeroporto estiver sendo construído.