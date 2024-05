Putin apoia plano de paz da China para a Ucrânia e diz que Pequim entende o conflito

"Somos positivos em nossa avaliação da abordagem da China para resolver a crise ucraniana", disse o presidente russo, de acordo com uma transcrição em russo no site do Kremlin.

"Em Pequim, eles realmente entendem suas causas fundamentais e seu significado geopolítico global", afirmou, acrescentando que os princípios adicionais, estabelecidos por Xi em conversas com o chanceler alemão Olaf Scholz, foram "passos realistas e construtivos" que "desenvolvem a ideia da necessidade de superar a mentalidade da guerra fria".

Pequim apresentou um documento de 12 pontos há mais de um ano que estabelecia princípios gerais para o fim da guerra, mas não entrou em detalhes específicos.

Na época, o documento teve uma recepção morna tanto na Rússia quanto na Ucrânia, enquanto os EUA disseram que a China estava se apresentando como pacificadora, mas refletindo a "falsa narrativa" da Rússia e deixando de condenar a invasão.

No mês passado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chamou a proposta de "plano razoável que a grande civilização chinesa propôs para discussão".

Os princípios adicionais de Xi exigem um "esfriamento" da situação, condições para restaurar a paz e criar estabilidade e minimizar os impactos sobre a economia mundial.