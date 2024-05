IGP-10 sobe mais que o esperado em maio com altas generalizadas, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, passou a subir 1,34% em maio, depois de recuar 0,56% no mês anterior.

De acordo com André Braz, economista do FGV IBRE, o minério de ferro contribuiu sozinho para 53% desse resultado ao subir 11,70% no mês, ante uma queda de 14,46% em abril.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,39% em maio, depois de subir 0,21% no mês anterior.

"No Índice de Preços ao Consumidor, o destaque foi para o grupo Transportes, que registrou aumento de 1,44% no preço da gasolina", destacou Braz. A alta de Transportes acelerou a 0,64% em maio, de 0,19% antes.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, subiu 0,53% no mês, depois de uma alta de 0,33% em abril.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.