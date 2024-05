Putin e Xi selam nova era de parceria estratégica com abraço, mas não beijo, em Pequim

As imagens da emissora estatal CCTV mostrando os líderes se abraçando na capital chinesa repercutiram nas redes sociais. Assessores e autoridades presentes aplaudiram o gesto.

Eles estavam concluindo um evento informal considerado a principal sessão da visita de dois dias de Putin à China.

Em seguida, Putin voou para a cidade de Harbin, no nordeste do país, onde deve passar a sexta-feira antes de retornar a Moscou.

Horas antes, os líderes assinaram uma longa declaração na qual reforçaram sua oposição a uma ordem mundial liderada pelos EUA e prometeram cooperação em campos que vão desde tecnologias espaciais e nucleares até finanças e manufatura.

"A relação China-Rússia foi conquistada com muito esforço, e os dois lados precisam valorizá-la e cultivá-la", disse Xi.

E, embora Putin tenha elogiado as conversas "calorosas e camaradas", o abraço ainda não chegou perto do "beijo fraterno socialista", preferido por líderes soviéticos como Leonid Brezhnev no auge da Guerra Fria.