Vaticano reforça procedimentos sobre supostos 'eventos sobrenaturais'

Os bispos podem chegar a cinco outras conclusões sobre supostos eventos sobrenaturais, diz o documento, incluindo sua rejeição formal, ou medidas para proibir ou limitar a adoração de fenômenos controversos ou manifestamente falsos.

O documento de sexta-feira mencionou, como exemplo de confusão passada, supostas aparições sobrenaturais da Virgem Maria em Amsterdã nas décadas de 1940 e 1950, que acabaram sendo consideradas inválidas em 2020, após vários veredictos conflitantes.

"Foram necessários cerca de 70 anos excruciantes para concluir toda a questão", disse o Vaticano.

A proliferação de supostos fenômenos religiosos, alguns obviamente falsos, foi um dos fatores por trás de uma divisão no cristianismo e do surgimento do protestantismo na Europa no século 16.