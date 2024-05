Egito ameaça se retirar de mediação por cessar-fogo em Gaza

O Egito ameaçou se retirar de seu papel de mediador em negociações por cessar-fogo em Gaza nesta quarta-feira, após a CNN informar que serviços de inteligência egípcios mudaram os termos de uma recente proposta de trégua e afundaram um acordo.

"Tentativas de colocar em dúvida —e ofender os esforços de mediação do Egito— apenas levarão a mais complicações da situação em Gaza e em toda a região. E podem fazer com que o Egito se retire completamente da sua mediação do atual conflito", afirmou Diaa Rashwan, chefe do Serviço de Informação Estatal do Egito, em um comunicado publicado nas redes sociais.

Citando três pessoas com conhecimento das discussões, a CNN disse na terça-feira que a inteligência egípcia mudou os termos de uma proposta de cessar-fogo que Israel havia aceitado no começo de maio.