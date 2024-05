Mais duas autoridades russas são presas em investigação de corrupção militar

Por Andrew Osborn e Mark Trevelyan

(Reuters) - A Rússia prendeu mais duas figuras importantes – o vice-chefe do Estado-Maior do Exército e uma autoridade graduada de compras do Ministério da Defesa – em um crescente escândalo de corrupção, disseram investigadores nesta quinta-feira.

As detenções do tenente-general Vadim Shamarin e do funcionário do ministério Vladimir Verteletsky aumentaram o número de militares e funcionários da defesa detidos para cinco no espaço de um mês, começando em 23 de abril, quando o vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi colocado em prisão preventiva por suspeita de suborno.