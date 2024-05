Onda de assassinatos políticos corrói democracia no México

Embora haja expectativa de que o partido governista Morena vença confortavelmente a eleição presidencial, a violência contra candidatos locais é uma mancha significativa no legado do presidente Andrés Manuel López Obrador e sustenta as críticas de que ele não conseguiu melhorar a situação de segurança do México. López Obrador deixará o cargo neste ano, quando termina seu mandato. Seu sucessor será escolhido em 2 de junho, mesmo dia das eleições para os governos locais, afetados pela violência.

López Obrador minimizou os dados que mostram um aumento nos ataques como "sensacionalismo". O presidente defende seu legado na segurança, apontando para uma queda de 5% nos homicídios no ano passado em comparação com 2022. Mas o número de assassinatos ainda gira em torno de 30.000 por ano e mais pessoas foram mortas durante seu mandato do que em qualquer outra administração na história moderna do México.

"Há áreas em que os candidatos definitivamente não podem entrar", disse Eloy Salmeron, chefe do partido oposicionista PAN em Guerrero. Em algumas regiões, a legenda não apresentou nenhum candidato. "Há muito medo", disse.

VIOLÊNCIA SEM PRECEDENTES

Esta campanha eleitoral já registrou o maior número de incidentes violentos contra candidatos, informou a consultoria de risco Integralia. Ela contabiliza 560 incidentes, muito acima da alta anterior de 389 na última eleição presidencial, mesmo que o número de candidatos assassinados esteja ligeiramente abaixo do registrado nas eleições para governador de 2021.

"A violência que o processo eleitoral está enfrentando não tem precedentes", disse Armando Vargas, especialista da Integralia.