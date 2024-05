Putin questiona legitimidade de Zelensky após fim de mandato de ucraniano

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que seu rival ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, não tem legitimidade no cargo após o fim de seu mandato de cinco anos, e que isso será um obstáculo legal caso ambos os lados tenham que participar de negociações de paz.

Com a Ucrânia sob lei marcial pelo terceiro ano, em razão da invasão russa, Zelenskiy não participou de eleições, apesar do fim do seu mandato de cinco anos ocorrer nesta semana, algo que os aliados do país consideram uma decisão correta em tempos de guerra.

A Reuters informou nesta sexta-feira, citando quatro fontes russas, que Putin está pronto para paralisar a guerra com um cessar-fogo negociado, que reconheça as atuais linhas do campo de batalha, mas que a Rússia está preparada para continuar lutando se Kiev e o Ocidente não responderem à proposta.