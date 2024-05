Sem provas, Trump diz que imigrantes ilegais nos EUA formam 'exército' para atacar norte-americanos

"Quase todos são homens e parecem ter idade para lutar. Acho que eles estão formando um exército", disse Trump a alguns milhares de apoiadores que se reuniram para ouvi-lo no Crotona Park, no South Bronx. "Eles querem nos atacar por dentro."

Ao longo de sua campanha, Trump tem usado repetidamente uma linguagem incendiária para acusar os imigrantes que estão ilegalmente nos EUA de fomentar crimes violentos, chamando-os de "animais" responsáveis por "envenenar o sangue" do país. Como prova, ele aponta para casos individuais de crimes, em vez de dados agregados.

"Não vamos deixar que essas pessoas entrem e tirem nossa cidade de nós e tirem nosso país", afirmou Trump, prometendo realizar "a maior operação de deportação de criminosos da história de nosso país" se for reeleito para a Casa Branca.

Trump também procurou vincular os níveis recordes de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México com a situação econômica dos eleitores negros e hispânicos, argumentando, sem provas, que os imigrantes estavam tomando seus empregos.

A decisão de Trump de discursar no Bronx foi, em parte, uma questão de conveniência. A agenda de sua campanha tem sido prejudicada por seu julgamento em Nova York sob acusação de ter falsificado registros comerciais para ocultar o pagamento de um suborno a uma estrela pornô. Em abril, ele fez uma aparição de campanha em uma loja de conveniência no Harlem, em Nova York.

Trump está em uma disputa acirrada com o presidente democrata Joe Biden antes da eleição de 5 de novembro. O comício no Bronx foi parte de seu esforço para explorar o enfraquecimento do apoio de Biden entre os eleitores hispânicos e negros.